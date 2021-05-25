25 мая 2021

Россиян начали страховать от рисков прививок против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация в поликлинике ЦГКБ №3. Екатеринбург, поликлиника, укол, прививка, медицина, больница, вакцинация, медик, вакцина от коронавируса, прививочная компания
Выплаты гарантируются в случае резкой аллергической реакции Фото:

Страховые компании начали запускать в продажу полисы, которые покрываюь риски вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в крупнейших организациях.

Такие полисы уже запустили в компаниях «Капитал Лайф страхование жизни», «Росгосстрах», «Уралсиб страхование» и ВСК. Кроме того, страховка в ближайшее время может появиться в «АльфаСтраховании» и «Сбербанк страховании», передают «Известия». Стоить такой договор будет от 500 до 4000 рублей.

Действовать полис будет уже на следующей дней, однако получить выплаты можно только в случае резкой аллергической реакции на прививку, госпитализации или смерти. Компенсация за госпитализацию составит от 10 до 100 тысяч рублей, в случае летального исхода будет выплачено порядка 500 тысяч рублей.

Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн назвал одну из российских вакцин от COVID бесполезной. Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации четвертой вакцины «Спутник Лайт». Это произошло 6 мая. Данный препарат является средством поддержания иммунитета для людей, переболевших коронавирусом. Также ученые считают, что она может подойти для вакцинации детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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