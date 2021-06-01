Бузова заявила о начале футбольной карьеры

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра на Чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу все, не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня припасено много», — написала Бузова в Instagram. Она опубликовала фото в костюме футбольного судьи.
Поклонники Бузовой неоднозначно отреагировали на новость. Некоторые подписчики поддержали ее, а другие начали переживать за футбол. «Киркоров споет гимн, Бузова будет судить. Может, Моисеева на поле?», «Ну вот, придется и от футбола оказаться», «Против нас новые санкции за такое введут», — написали они в комментариях. Об этом сообщает «Пятый канал».
Певец Филипп Киркоров исполнит гимн для футболистов. Он выступит 5 июня на стадионе «Динамо». Киркоров стал амбассадором матча между Россией и Болгарией, который будет последним в рамках подготовки сборной к Чемпионату Европы. Об этом пишут «Дни.ру».
Ранее Бузова написала, что начала заниматься боксом. Знаменитость написала, что раньше постоянно занималась в зале и теперь решила вернуться в спорт. Фанаты ее раскритиковали.
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