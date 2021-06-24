24 июня 2021

Протеже Шойгу получил высокую должность в госкомпании

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, портфель, руки
Экс-губернатор Тувы Шолбан Кара-оол стал заместителем гендиректора «РусГидро» Фото:

Бывший губернатор Республики Тувы Шолбан Кара-оол стал заместителем гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и представителя компании.

«Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти «РусГидро», — сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в зону ответственности экс-губернатора входят вопросы реализации и развития стратегии компании на территории СФО. Также он будет обязан координировать перевод исполнительного аппарата компании из Москвы в Красноярск.

Должность губернатора Тувы Кара-оол занимал с 2007 года, в апреле 2021 президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Кара-оола от должности, передает RT. Он называл уроженца республики, министра обороны РФ Сергея Шойгу своим учителем. Ранее должность в «РусГидро» занимал бывший представитель СК генерал Владимир Маркин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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