Протеже Шойгу получил высокую должность в госкомпании

Бывший губернатор Республики Тувы Шолбан Кара-оол стал заместителем гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и представителя компании.
«Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти «РусГидро», — сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в зону ответственности экс-губернатора входят вопросы реализации и развития стратегии компании на территории СФО. Также он будет обязан координировать перевод исполнительного аппарата компании из Москвы в Красноярск.
Должность губернатора Тувы Кара-оол занимал с 2007 года, в апреле 2021 президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Кара-оола от должности, передает RT. Он называл уроженца республики, министра обороны РФ Сергея Шойгу своим учителем. Ранее должность в «РусГидро» занимал бывший представитель СК генерал Владимир Маркин.
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