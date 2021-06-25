Украина назвала секретное оружие, с которым можно победить Россию

Танк «Нота», концепция которого разработана на Украине, превосходит российский танк «Армата». Об этом сообщили украинские журналисты, подчеркнув, что боевая машина еще не выпущена.
«Если бы танк „Нота“ был на поле боя сейчас, ему не было бы равных», — передает издание Defense Express. Там отметили, что танк прошел множество модификации, что делает его более совершенным, чем российский танк «Армата».
Журналисты подчеркнули, что с помощью танка можно победить войска РФ, однако боевая машина еще не создана. Конструкторы разработали для танка пушку калибром 152 миллиметра, из которой можно стрелять с частотой в четыре секунды.
Ранее Украина показала беспилотник ACE ONE, который может уничтожить танк Т-90. Сейчас над созданием аппарата работают ученые. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у главы США Джо Байдена военной помощи, передает RT.
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