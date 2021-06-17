На видео показано, как ACE ONE уничтожает российский танк Т-90 и БПЛА «Орион» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Украине разрабатывают стелс-беспилотник, способный уничтожить российский танк Т-90. Кадры того, как боевой дрон ACE ONE атакует российскую военную технику, были опубликованы на YouTube.

«В видеоролике ACE ONE уничтожает ракетой беспилотный аппарат, похожий на новый разведывательно-ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат) „Орион“, а в другом кадре, еще одной ракетой — российский танк Т-90», — сообщает украинское издание Defence Express. Презентация проекта стелс-беспилотника состоится на выставке «Оружие и безопасность — 2021». Сейчас над его созданием работают 25 украинских ученых и специалистов в авиакосмической отрасли.

Сообщается, что ACE ONE способен переносить во внутренних отсеках вооружение весом до тонны. Он оснащен мощным турбореактивным двигателем и может, несмотря на свои значительные размеры, развивать почти звуковую скорость — 0,95 Маха. Беспилотник может подниматься на высоту до 13,5 километров, а его ударный радиус достигает 1 500 километров.

Ранее американское издание The National Interest назвало топ-5 самых опасных для Украины видов российского оружия. Среди них зенитно-ракетные комплексы С-400, боевая бронированная гусеничная машина БМП-3, истребители Су-35С и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С». Издание отмечает, что украинские таки Т-84 «Оплот» не смогут противостоять российским Т-90А и Т-90М, сообщает телеканал 360.