Журналистка Саша Сулим сняла фильм о пропавших в Тюмени детях

В фильме на YouTube-канале «Редакция» вспомнили истории детей, пропавших в Тюмени за последние 24 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Журналистка Саша Сулим, написавшая книгу об Ангарском маньяке Михаиле Попкове, сняла фильм о детях, пропадающих в Тюмени с 1997 года. Работа опубликована на YouTube-канале «Редакция».

«Расследовать дело о пропаже 9-летней девочки в Тюмень приехал следователь по особо важным делам Евгений Карчевский. Раньше он занимался расследованием преступлений „Ангарского маньяка“. В Тюмень Карчевского направил сам Александр Бастрыкин, председатель СК РФ. Это не может не наводить на мысль о том, что, по крайней мере, по одной из версий, в городе орудует маньяк», — так журналистка Саша Сулим начала фильм о том, как в Тюмени пропала школьница.

Съемки проходили до того, как стало известно, что предполагаемый убийца 9-летней девочки в Тюмени задержан и дал признательные показания. Поэтому в фильме много говорится о том, может ли последнее исчезновение ребенка попадать в серию тех, что случились в Тюмени с 1997 по 2010 год.

«Требований о выкупе не было. ДТП оставило бы следы, но их не было. Семьи во всех случаях отрабатывались. Ничего не подтвердилось. Далее: возраст жертв 10-12 лет, самый любимый у маньяков. Тела не были обнаружены в течение нескольких часов или суток. По этим параметрам понятно, что орудует маньяк», — такой вывод озвучил профайлер и бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. Он рассказал, как произошло преступление.