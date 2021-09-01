Годовая инфляция в России побила пятилетний рекорд

Цены на продукты в РФ выросли на 0,09% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Потребительские цены в РФ за неделю увеличились на 0,09%, сообщил Росстат. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция увеличилась до 6,79%.

«На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 24 по 30 августа инфляция составила 0,09% (0,10% неделей ранее)», — пишет ТАСС с ссылкой на обзор ведомства. По оценке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 6,79%, что является максимальным показателем с августа 2016 года, когда рост цен составил 6,9%.

По данным Росстата, свинина за неделю подорожала на 0,5%, сливочное масло и маргарин — на 0,4%, говядина, пастеризованное молоко, жирный творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 0,3%. Отмечается, что в среднем по стране увеличилась стоимость баранины, сосисок, колбасы, сарделек, стерилизованного молока, ржаного хлеба и конфет на 0,2%. Также выросли цены на сметану, макароны, водку, сухие смеси для детского питания, соль на 0,1%. При этом цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 0,9%, а куриные яйца подешевели на 0,5%.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россию ждет долгосрочный период инфляции. По ее словам, цены растут из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В 2021-м годовая инфляция в стране составит 5,7—6,2% по базовому сценарию. Однако Центробанк России рассчитывает, что в 2022 году уровень снизится до 4—4,5% и в дальнейшем останется в пределах 4%, передает телеканал 360.