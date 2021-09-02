В Коми назвали оговорку Путина о Северной войне неслучайной

Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября, вероятно, была неслучайной. Об этом заявила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.
По ее словам, президент России провел занятие, а любой урок подразумевает общение учителя с учениками. «Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — заявила Медведева РИА «Новости». По ее мнению, этот метод показал, что школьники в России знают историю своей страны и готовы ее обсуждать.
Ранее Путин в ходе встречи с детьми во Владивостоке назвал Северную войну семилетней. Школьник поправил его и отметил, что война длилась с 1700 по 1721 год. После этого директор назвала своего ученика наглым. Однако в Кремле заступились за школьника и понадеялись, что он не подвергнется критике.
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