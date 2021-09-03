Зеленский похвастался несуществующими самолетами и танками

Владимир Зеленский заявил, что Украина начала строить свою военную технику Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украина начала строить собственные вертолеты и самолеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе своего визита в Стэндфордский университет. Трансляция выступления велась в Facebook.

«Сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается — это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, военно-морской флот», — сказал Зеленский.

Однако Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета с 2016 года. А в конце августа концерн «Укроборонпром» сорвал планы по сборке американских вертолетов «Ирокез». Построенный к параду в честь Дня независимости танк «Оплот» сломался на репетиции и не принял участие в параде. Танк должен был отправится в США, пишут « Невские новости ».

Ранее Украина показала другой танк, который превосходит российские аналоги. При этом он также еще не создан. По итогам переговоров президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой, американский лидер поручил выделить Украине 60 млн долларов на оказание военной помощи, пишет RT.