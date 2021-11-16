В Госдуме рассмотрят поправки в законы об иноагентах

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Их авторы — совет по правам человека при президенте и союз журналистов России Фото:

В Государственной думе рассмотрят инициативу о внесении поправок в закон об иностранных агентах. Их авторами выступили совет по правам человека (СПЧ) и российский союз журналистов (СЖР).

«СПЧ и СЖР направили в Госдуму поправки к законодательству об иноагентах», — сообщает «Интерфакс». Информацию приводит telegram-канал «Раньше всех».

Ранее СПЧ и союз журналистов предлагали исключить из оснований для признания организации иноагентом получение международных премий, а также давать время на устранение нарушений «кандидатам» в список. Проект подготовили члены президентского совета по правам человека Ева Меркачева и Леонид Никитинский.

Ранее URA.RU сообщало, что в СПЧ предложили пересмотреть основания для признания иноагентом. В СПЧ считают, что стоит предупреждать за три месяца некоммерческие организации и физлиц до момента признания их иноагентами, чтобы они могли предпринять действия, также иноагентам стоит дать право не маркировать личную информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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