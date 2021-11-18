В «Сколково» произошел пожар

В научно-технологическом комплексе по разработке новых технологий «Сколково», находящемся в Москве, произошло возгорание. Об этом сообщил источник.
«Лаборатория загорелась в инновационном центре „Сколково“. Людей внутри нет», — рассказал собеседник в экстренных службах изданию ТАСС.
Площадь сооружения — около 100 квадратных метров, внутри нее располагаются полимерные материалы. Тушением пожара уже занимаются сотрудники Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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