18 ноября 2021

В «Сколково» произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, ночь, пожарные
Площадь лаборатории, где произошел пожар, 100 кв. метров Фото:

В научно-технологическом комплексе по разработке новых технологий «Сколково», находящемся в Москве, произошло возгорание. Об этом сообщил источник.

«Лаборатория загорелась в инновационном центре „Сколково“. Людей внутри нет», — рассказал собеседник в экстренных службах изданию ТАСС.

Площадь сооружения — около 100 квадратных метров, внутри нее располагаются полимерные материалы. Тушением пожара уже занимаются сотрудники Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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