Финансовый эксперт предложила способ борьбы с банковскими кражами

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Эксперт предложила систему защиты банковских счетов россиян от мошенников Фото:

В России должна появиться дополнительная система страхования банковских счетов граждан. Она позволит россиянам получить компенсацию за кражу денежных средств мошенниками. Об этом URA.RU заявила эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.

«Чтобы сделать банковскую систему более защищенной для людей, нужна система по типу Агентства страхования вкладов (АСВ). Тогда банки будут знать, что из-за мошеннических действий, которые они не смогли предотвратить, им придется выплатить пользователю компенсацию. Они будут заинтересованы в дополнительных мерах безопасности», — убеждена Никитина.

Спикер отмечает, что обеспечение банковской защиты — это зона ответственности не государства, а именно финансовых организаций. Именно у банков, по словам Алены Никитиной, есть технологии предотвращения мошеннических действий. У властей же нет доступа к необходимым для этого данным.

В борьбе с мошенниками, по мнению Никитиной, недавняя инициатива Центробанка РФ об определении обязательной суммы возврата при кражах со счетов россиян не поможет. «[Определение обязательной суммы возврата] это не мера борьбы с мошенниками — их меньше не станет. [Мошеннических] схем становится все больше. Государство сейчас решило бороться с ними доступным методом — наказывать тех, кто не обеспечил надежную защиту, то есть банки. Вместе с тем эта мера направлена исключительно на защиту интересов и финансов россиян. В данном ключе она должна сработать», — считает эксперт.

Информационная безопасность в России развивается благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». В том числе, речь идет о развитии значимых платежных систем и обеспечении их защиты.

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В России должна появиться дополнительная система страхования банковских счетов граждан. Она позволит россиянам получить компенсацию за кражу денежных средств мошенниками. Об этом URA.RU заявила эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. «Чтобы сделать банковскую систему более защищенной для людей, нужна система по типу Агентства страхования вкладов (АСВ). Тогда банки будут знать, что из-за мошеннических действий, которые они не смогли предотвратить, им придется выплатить пользователю компенсацию. Они будут заинтересованы в дополнительных мерах безопасности», — убеждена Никитина. Спикер отмечает, что обеспечение банковской защиты — это зона ответственности не государства, а именно финансовых организаций. Именно у банков, по словам Алены Никитиной, есть технологии предотвращения мошеннических действий. У властей же нет доступа к необходимым для этого данным. В борьбе с мошенниками, по мнению Никитиной, недавняя инициатива Центробанка РФ об определении обязательной суммы возврата при кражах со счетов россиян не поможет. «[Определение обязательной суммы возврата] это не мера борьбы с мошенниками — их меньше не станет. [Мошеннических] схем становится все больше. Государство сейчас решило бороться с ними доступным методом — наказывать тех, кто не обеспечил надежную защиту, то есть банки. Вместе с тем эта мера направлена исключительно на защиту интересов и финансов россиян. В данном ключе она должна сработать», — считает эксперт. Информационная безопасность в России развивается благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». В том числе, речь идет о развитии значимых платежных систем и обеспечении их защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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