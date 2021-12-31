Режиссер театра объяснил важность решения Путина о народах России

31 декабря 2021 в 19:30 Размер текста - 17 +

Культурное наследие народов России является мягкой силой страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом лидер страны указал на важность духовного богатства всех народов РФ, которое является «мягкой силой» страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный режиссер Народного Ненецкого театра Сергей Никулин. «Такая поддержка со стороны президента очень важна именно в нынешнее непростое время, так как с культурным наследием, как в нашей стране, с таким духовным богатством национальным народов России, нам не страшны никакие катаклизмы и вызовы в современном мире. Это наша „мягкая сила“ — народная культура. Это придаст новый импульс для развития высокой духовности нашего народа», — сказал Сергей Никулин. По словам режиссера, объявленный Путиным Год культурного наследия народов России позволит создать новые культурные учреждения. «Как всегда в таких случаях создается оргкомитет по проведению любого года, объявленного в стране. Будет больше внимания уделено именно развитию народной культуры, поддержки ее со стороны федеральных структур, потому что не всегда на местах хватает таких возможностей», — добавил собеседник агентства. Директор департамента маркетинга Bosco di Ciliegi Наталья Плугатарь в беседе с URA.RU выразила мнение, что Год культурного наследия народов России позволит приумножить значение культур различных национальностей России. «Я считаю, что это очень важная новость. У нас огромная и прекрасная страна, каждый регион богат своей историей, традициями. Очень важно сохранять, приумножать и популяризировать народное творчество и искусство. Я надеюсь, что в Новом году нас ждет много интересных событий, выставок и мероприятий, на которых можно будет увидеть, услышать, познакомиться со всем, что нам удалось сберечь и накопить за многие века — песни, танцы, архитектура, литература, живопись», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом лидер страны указал на важность духовного богатства всех народов РФ, которое является «мягкой силой» страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный режиссер Народного Ненецкого театра Сергей Никулин. «Такая поддержка со стороны президента очень важна именно в нынешнее непростое время, так как с культурным наследием, как в нашей стране, с таким духовным богатством национальным народов России, нам не страшны никакие катаклизмы и вызовы в современном мире. Это наша „мягкая сила“ — народная культура. Это придаст новый импульс для развития высокой духовности нашего народа», — сказал Сергей Никулин. По словам режиссера, объявленный Путиным Год культурного наследия народов России позволит создать новые культурные учреждения. «Как всегда в таких случаях создается оргкомитет по проведению любого года, объявленного в стране. Будет больше внимания уделено именно развитию народной культуры, поддержки ее со стороны федеральных структур, потому что не всегда на местах хватает таких возможностей», — добавил собеседник агентства. Директор департамента маркетинга Bosco di Ciliegi Наталья Плугатарь в беседе с URA.RU выразила мнение, что Год культурного наследия народов России позволит приумножить значение культур различных национальностей России. «Я считаю, что это очень важная новость. У нас огромная и прекрасная страна, каждый регион богат своей историей, традициями. Очень важно сохранять, приумножать и популяризировать народное творчество и искусство. Я надеюсь, что в Новом году нас ждет много интересных событий, выставок и мероприятий, на которых можно будет увидеть, услышать, познакомиться со всем, что нам удалось сберечь и накопить за многие века — песни, танцы, архитектура, литература, живопись», — подчеркнула она.