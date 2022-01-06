Студенты России за год спасли страну от 5 крупных катастроф

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, всероссийский студенческий корпус спасателей, вскс
Студенты помогли восстановить города и поселки, пострадавшие от наводнений и лесных пожаров Фото:

Всероссийский студенческий корпус спасателей в 2021 году помог МЧС в ликвидации последствий пяти крупных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается в свежем отчете организации, который поступил в редакцию URA.RU. Участники объединения боролись с лесными пожарами в Забайкалье, Тюменской и Иркутской областях, а также восстанавливали населенные пункты после наводнений в Крыму и Сибири.

В отчете говорится, что в минувшем году студенты участвовали «в 5 ликвидациях последствий крупных ЧС». В 2020-м году им пришлось поучаствовать в таком же количестве спасательных операций.

Так, в мае 2021 года добровольцы помогли спасательным службам в борьбе с лесными пожарами в районе тюменского села Муллаши. Волонтеры осматривали территории, пройденные огнем, тушили тлеющие остатки кустарников и деревьев. Также они помогли составить карту пожаров и проводили разведку местности с помощью беспилотников.

В мае и июне 2021 года студентов-спасателей направили в Иркутскую область. Они восстанавливали поселок Дальний Ниженеимиского района, пострадавший от пожара. Добровольцы убрали легковоспламеняющийся мусор и наладили подачу воды. Также они разобрали аварийные дома.

Летом волонтеры участвовали в ликвидации последствий сильного наводнения в Керчи и Ялте, Забайкальском крае и Иркутской области. Студенческие отряды помогли откачать воду из подвалов, погребов и улиц, после чего просушили пострадавшие жилые помещения и отсыпали песком размытые участки дороги.

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Всероссийский студенческий корпус спасателей в 2021 году помог МЧС в ликвидации последствий пяти крупных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается в свежем отчете организации, который поступил в редакцию URA.RU. Участники объединения боролись с лесными пожарами в Забайкалье, Тюменской и Иркутской областях, а также восстанавливали населенные пункты после наводнений в Крыму и Сибири. В отчете говорится, что в минувшем году студенты участвовали «в 5 ликвидациях последствий крупных ЧС». В 2020-м году им пришлось поучаствовать в таком же количестве спасательных операций. Так, в мае 2021 года добровольцы помогли спасательным службам в борьбе с лесными пожарами в районе тюменского села Муллаши. Волонтеры осматривали территории, пройденные огнем, тушили тлеющие остатки кустарников и деревьев. Также они помогли составить карту пожаров и проводили разведку местности с помощью беспилотников. В мае и июне 2021 года студентов-спасателей направили в Иркутскую область. Они восстанавливали поселок Дальний Ниженеимиского района, пострадавший от пожара. Добровольцы убрали легковоспламеняющийся мусор и наладили подачу воды. Также они разобрали аварийные дома. Летом волонтеры участвовали в ликвидации последствий сильного наводнения в Керчи и Ялте, Забайкальском крае и Иркутской области. Студенческие отряды помогли откачать воду из подвалов, погребов и улиц, после чего просушили пострадавшие жилые помещения и отсыпали песком размытые участки дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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