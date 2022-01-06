Студенты России за год спасли страну от 5 крупных катастроф

06 января 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Студенты помогли восстановить города и поселки, пострадавшие от наводнений и лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всероссийский студенческий корпус спасателей в 2021 году помог МЧС в ликвидации последствий пяти крупных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается в свежем отчете организации, который поступил в редакцию URA.RU. Участники объединения боролись с лесными пожарами в Забайкалье, Тюменской и Иркутской областях, а также восстанавливали населенные пункты после наводнений в Крыму и Сибири. В отчете говорится, что в минувшем году студенты участвовали «в 5 ликвидациях последствий крупных ЧС». В 2020-м году им пришлось поучаствовать в таком же количестве спасательных операций. Так, в мае 2021 года добровольцы помогли спасательным службам в борьбе с лесными пожарами в районе тюменского села Муллаши. Волонтеры осматривали территории, пройденные огнем, тушили тлеющие остатки кустарников и деревьев. Также они помогли составить карту пожаров и проводили разведку местности с помощью беспилотников. В мае и июне 2021 года студентов-спасателей направили в Иркутскую область. Они восстанавливали поселок Дальний Ниженеимиского района, пострадавший от пожара. Добровольцы убрали легковоспламеняющийся мусор и наладили подачу воды. Также они разобрали аварийные дома. Летом волонтеры участвовали в ликвидации последствий сильного наводнения в Керчи и Ялте, Забайкальском крае и Иркутской области. Студенческие отряды помогли откачать воду из подвалов, погребов и улиц, после чего просушили пострадавшие жилые помещения и отсыпали песком размытые участки дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всероссийский студенческий корпус спасателей в 2021 году помог МЧС в ликвидации последствий пяти крупных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается в свежем отчете организации, который поступил в редакцию URA.RU. Участники объединения боролись с лесными пожарами в Забайкалье, Тюменской и Иркутской областях, а также восстанавливали населенные пункты после наводнений в Крыму и Сибири. В отчете говорится, что в минувшем году студенты участвовали «в 5 ликвидациях последствий крупных ЧС». В 2020-м году им пришлось поучаствовать в таком же количестве спасательных операций. Так, в мае 2021 года добровольцы помогли спасательным службам в борьбе с лесными пожарами в районе тюменского села Муллаши. Волонтеры осматривали территории, пройденные огнем, тушили тлеющие остатки кустарников и деревьев. Также они помогли составить карту пожаров и проводили разведку местности с помощью беспилотников. В мае и июне 2021 года студентов-спасателей направили в Иркутскую область. Они восстанавливали поселок Дальний Ниженеимиского района, пострадавший от пожара. Добровольцы убрали легковоспламеняющийся мусор и наладили подачу воды. Также они разобрали аварийные дома. Летом волонтеры участвовали в ликвидации последствий сильного наводнения в Керчи и Ялте, Забайкальском крае и Иркутской области. Студенческие отряды помогли откачать воду из подвалов, погребов и улиц, после чего просушили пострадавшие жилые помещения и отсыпали песком размытые участки дороги.