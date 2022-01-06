Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым. Видео

07 января 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Патриарх пожелал верующим любви в сердцах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством. Он пожелал всем мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и поступках. «Обращаясь ко всем вам, хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас. Чтобы в семьях был мир и лад, а в сердцах была любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним» — сказал патриарх в своем обращении к россиянам. Православные верующие отмечают праздник Рождества Христова в ночь на 7 января. По традиции божественная литургия проводится и в храме Христа Спасителя. Перед этим Патриарх Кирилл также выступил с обращением. Он пожелал мира и прекращения войн «на территории исторической Руси». Ранее в РПЦ рассказали, как правильно провести сочельник и Рождество. Православные христиане до праздника соблюдают пост и исповедуются, чтобы посетить причастие на рождественской службе, сообщили URA.RU протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно. Однако, по словам протоиерея, настоятеля московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке Федора Бородина, в храм приходить необязательно: «Откройте Евангелие, почитайте о Рождестве христовом, помолитесь», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством. Он пожелал всем мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и поступках. «Обращаясь ко всем вам, хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас. Чтобы в семьях был мир и лад, а в сердцах была любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним» — сказал патриарх в своем обращении к россиянам. Православные верующие отмечают праздник Рождества Христова в ночь на 7 января. По традиции божественная литургия проводится и в храме Христа Спасителя. Перед этим Патриарх Кирилл также выступил с обращением. Он пожелал мира и прекращения войн «на территории исторической Руси». Ранее в РПЦ рассказали, как правильно провести сочельник и Рождество. Православные христиане до праздника соблюдают пост и исповедуются, чтобы посетить причастие на рождественской службе, сообщили URA.RU протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно. Однако, по словам протоиерея, настоятеля московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке Федора Бородина, в храм приходить необязательно: «Откройте Евангелие, почитайте о Рождестве христовом, помолитесь», — отметил он.