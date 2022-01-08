AP: США готовы наложить на Россию эмбарго, как на Кубу и КНДР

09 января 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

США готовы наложить эмбарго на Россию по аналогии с Кубой и Северной Кореей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию могут внести в список стран, на которых действую наиболее жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. По данной информации, это может произойти в случае нападения РФ на Украину. «Под ограничения могут попасть товары США, экспортируемые в Россию, а также некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США. Помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники», — сообщили источники Reuters. Также уточняется, что в случае внесения страны в данный список, в отношении России вступят сразу жесткие санкции. «В сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами немедленно введем меры, которые серьезно и значительно скажутся на российской экономике», — подытоэил инсайдер. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Белый дом не исключает «возвращения бумерангом» санкций против России в случае вторжения Москвы на Украину. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россию могут внести в список стран, на которых действую наиболее жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. По данной информации, это может произойти в случае нападения РФ на Украину. «Под ограничения могут попасть товары США, экспортируемые в Россию, а также некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США. Помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники», — сообщили источники Reuters. Также уточняется, что в случае внесения страны в данный список, в отношении России вступят сразу жесткие санкции. «В сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами немедленно введем меры, которые серьезно и значительно скажутся на российской экономике», — подытоэил инсайдер. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Белый дом не исключает «возвращения бумерангом» санкций против России в случае вторжения Москвы на Украину. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России.