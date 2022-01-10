В соцсетях позавидовали особняку и самолету дочери Назарбаева. «Умеет зарабатывать на жизнь»

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Пекин. Китай, пекин, летний императорский дворец
В 2006 году Алия Назарбаева приобрела особняк Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Пользователи соцсетей позавидовали благосостоянию младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие. Одни считают, что Назарбаеву повезло с родственницей, другие уверены, что столько денег — слишком много для одного человека.

Ранее иностранные СМИ писали о том, что Алия Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона и личный самолет. Об этом сообщает Daily Mail. Тогда же Назарбаева вывезла из Казахстана состояние в 300 миллионов долларов, напоминает телеканал 360. По ее словам, она поручила двум финансовым консультантам разместить деньги в офшорах на Британских Виргинских островах, приводит информацию «Национальная служба новостей».

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Пользователи соцсетей позавидовали благосостоянию младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие. Одни считают, что Назарбаеву повезло с родственницей, другие уверены, что столько денег — слишком много для одного человека. Ранее иностранные СМИ писали о том, что Алия Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона и личный самолет. Об этом сообщает Daily Mail. Тогда же Назарбаева вывезла из Казахстана состояние в 300 миллионов долларов, напоминает телеканал 360. По ее словам, она поручила двум финансовым консультантам разместить деньги в офшорах на Британских Виргинских островах, приводит информацию «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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