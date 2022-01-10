В соцсетях позавидовали особняку и самолету дочери Назарбаева. «Умеет зарабатывать на жизнь»

10 января 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В 2006 году Алия Назарбаева приобрела особняк Фото: Ксения Фикс © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Пользователи соцсетей позавидовали благосостоянию младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие. Одни считают, что Назарбаеву повезло с родственницей, другие уверены, что столько денег — слишком много для одного человека. Ранее иностранные СМИ писали о том, что Алия Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона и личный самолет. Об этом сообщает Daily Mail. Тогда же Назарбаева вывезла из Казахстана состояние в 300 миллионов долларов, напоминает телеканал 360. По ее словам, она поручила двум финансовым консультантам разместить деньги в офшорах на Британских Виргинских островах, приводит информацию «Национальная служба новостей». Читатели URA.RU вовсю завидуют дочери Назарбаева Скриншот со страницы издания URA.RU Пользователи оценили честность Алии Назарбаевой Скриншот со страницы издания URA.RU Комментаторы осуждают бегство из страны из-за массовых беспорядков Скриншот со страницы издания URA.RU Многие удивились информации о благосостоянии дочери экс-президента Казахстана Скриншот со страницы издания URA.RU Пользователи продолжают поражаться скромной жизни казахстанских элит Скриншот из соцсети Twitter Человек с ником MARINKA задал вопрос, который волнует многих Скриншот из соцсети Twitter Пользователи выдвигают свои теории Скриншот из социальной сети «Вконтакте» Комментаторы не удивляются происходящему Скриншот из социальной сети «Вконтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи соцсетей позавидовали благосостоянию младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие. Одни считают, что Назарбаеву повезло с родственницей, другие уверены, что столько денег — слишком много для одного человека. Ранее иностранные СМИ писали о том, что Алия Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона и личный самолет. Об этом сообщает Daily Mail. Тогда же Назарбаева вывезла из Казахстана состояние в 300 миллионов долларов, напоминает телеканал 360. По ее словам, она поручила двум финансовым консультантам разместить деньги в офшорах на Британских Виргинских островах, приводит информацию «Национальная служба новостей».