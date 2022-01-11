RTVI: начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку

11 января 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно, кто будет новым начальником СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Начальник московского СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин ушел в отставку. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники в СИЗО. «В декабре 2021 года в руководстве ФСИН подписали рапорт Ромашина об отставке», — цитирует RTVI новости источника в изоляторе, информация опубликована в их telegram-канале. Не уточняется, кто именно принял решение, уходящий директор ФСИН Александр Калашников или его преемник. По информации источника, должность Ромашина занял временно исполняющий обязанности начальника СИЗО Михаил Свинолуп. Пока неизвестно, кто займет пост начальника «Лефортово», это решит директор ФСИН. Источник в правоохранительных органах отметил, что у Ромашина безупречная репутация, но его тяготила работа и он хотел уйти еще девять месяцев назад. Он работал на этой должности с 2015 года. В «Лефортово» отбывают наказание фигуранты резонансах дел. Туда отправили экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Начальник московского СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин ушел в отставку. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники в СИЗО. «В декабре 2021 года в руководстве ФСИН подписали рапорт Ромашина об отставке», — цитирует RTVI новости источника в изоляторе, информация опубликована в их telegram-канале. Не уточняется, кто именно принял решение, уходящий директор ФСИН Александр Калашников или его преемник. По информации источника, должность Ромашина занял временно исполняющий обязанности начальника СИЗО Михаил Свинолуп. Пока неизвестно, кто займет пост начальника «Лефортово», это решит директор ФСИН. Источник в правоохранительных органах отметил, что у Ромашина безупречная репутация, но его тяготила работа и он хотел уйти еще девять месяцев назад. Он работал на этой должности с 2015 года. В «Лефортово» отбывают наказание фигуранты резонансах дел. Туда отправили экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.