17 апреля 2021

В ОНК сообщили о состоянии здоровья Фургала

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Фургал находится в больнице СИЗО «Матросская тишина» Фото:
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», идет на поправку. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО „Матросская тишина“, идёт на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36,6), и состояние здоровья в целом приходит в норму», — написал общественник в своем Telegram-канале.

7 апреля стало известно, что Фургала госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщал, что экс-губернатор заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом. Ситуация осложнялась тем, что в прошлом у чиновника имелось тяжелое заболевание легких.

По версии следствия, Фургал входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следствие полагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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