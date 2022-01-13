Евросоюз продлил санкции против России

13 января 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ продлили до июля 2022 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Совет Евросоюза принял решение продлить антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте организации. «Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время направлены против конкретных секторов экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС. В Совете уточнили, что санкции, введенные из-за ситуации на Украине в 2014-м, ограничивают доступ на европейские рынки некоторым российским банкам и компаниям «и запрещают формы финансовой помощи и посредничества российским финансовым учреждениям». Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения. Кроме того, санкции ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет Евросоюза принял решение продлить антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте организации. «Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время направлены против конкретных секторов экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС. В Совете уточнили, что санкции, введенные из-за ситуации на Украине в 2014-м, ограничивают доступ на европейские рынки некоторым российским банкам и компаниям «и запрещают формы финансовой помощи и посредничества российским финансовым учреждениям». Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения. Кроме того, санкции ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.