Евросоюз продлил санкции против России

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Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, решетка, санкции, ограждение, триколор, флаг россии, забор
Санкции против РФ продлили до июля 2022 Фото:

Совет Евросоюза принял решение продлить антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время направлены против конкретных секторов экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.

В Совете уточнили, что санкции, введенные из-за ситуации на Украине в 2014-м, ограничивают доступ на европейские рынки некоторым российским банкам и компаниям «и запрещают формы финансовой помощи и посредничества российским финансовым учреждениям». Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения. Кроме того, санкции ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

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Совет Евросоюза принял решение продлить антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте организации. «Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время направлены против конкретных секторов экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС. В Совете уточнили, что санкции, введенные из-за ситуации на Украине в 2014-м, ограничивают доступ на европейские рынки некоторым российским банкам и компаниям «и запрещают формы финансовой помощи и посредничества российским финансовым учреждениям». Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения. Кроме того, санкции ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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