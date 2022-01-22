22 января 2022

Зюганов посоветовал Путину почитать Ленина, чтобы победить НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Нынешние правители должны учиться у предыдущих, отметил Геннадий Зюганов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Из-за того, что в данный момент государственность России всячески пытаются уничтожить западные страны, руководству страны, в частности, президенту РФ Владимиру Путину необходимо почитать труды советского вождя, создателя первого в мировой истории социалистического государства Владимира Ленина. Это позволит восстановить Россию, уверен лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу „У великой могилы“ 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить. Последующие руководители СССР продолжили ленинскую политику, проведя индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, укрепили мощь нашей державы, всему этому должны учиться нынешние правители», — отметил он в беседе с журналистами издания «Свободная пресса».

Зюганов подчеркнул, что Ленин восстановил тысячелетнюю российскую государственность, и нынешним правителям стоит сделать то же самое. «НАТОвцы, американцы и глобалисты душат Россию, потому что им не нужны конкуренты. И поэтому нам надо сделать все, чтобы ленинско-сталинская модернизация была реализована в новых условиях», — уверен он.

«В мире есть всего две страны, которые не теряли своего суверенитета — Россия и Англия. Но сегодня наш суверенитет урезан, нам пытаются диктовать свои правила и доллар, и ВТО, и МВФ, и мировые банки», — добавил он.

Кроме того, лидер КПРФ высказался, что внутри России начнется война, если Ленина похоронят. Он пояснил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами». Так он ответил на предложение похоронить вождя, пишет «Царьград».

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Из-за того, что в данный момент государственность России всячески пытаются уничтожить западные страны, руководству страны, в частности, президенту РФ Владимиру Путину необходимо почитать труды советского вождя, создателя первого в мировой истории социалистического государства Владимира Ленина. Это позволит восстановить Россию, уверен лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу „У великой могилы“ 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить. Последующие руководители СССР продолжили ленинскую политику, проведя индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, укрепили мощь нашей державы, всему этому должны учиться нынешние правители», — отметил он в беседе с журналистами издания «Свободная пресса». Зюганов подчеркнул, что Ленин восстановил тысячелетнюю российскую государственность, и нынешним правителям стоит сделать то же самое. «НАТОвцы, американцы и глобалисты душат Россию, потому что им не нужны конкуренты. И поэтому нам надо сделать все, чтобы ленинско-сталинская модернизация была реализована в новых условиях», — уверен он. «В мире есть всего две страны, которые не теряли своего суверенитета — Россия и Англия. Но сегодня наш суверенитет урезан, нам пытаются диктовать свои правила и доллар, и ВТО, и МВФ, и мировые банки», — добавил он. Кроме того, лидер КПРФ высказался, что внутри России начнется война, если Ленина похоронят. Он пояснил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами». Так он ответил на предложение похоронить вождя, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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