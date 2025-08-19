Армения и Иран договорились об открытии второго моста между государствами

Армения и Иран договорились о строительстве второго моста через реку Аракс, который должен усилить транспортное сообщение между двумя странами. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Принимая во внимание увеличивающиеся изо дня в день объемы товарооборота между нашими странами, нами была достигнута договоренность об открытии второго моста на армяно-иранской границе», — сказал Пашинян. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Пашинян, подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) предоставит новые перспективы для развития бизнес-сотрудничества между двумя государствами. Документ был заключен в декабре 2023 года, а его действие вступило в силу с 15 мая 2025 года.
В ходе этой же встречи Пезешкиан выразил приверженность принципу сохранения территориальной целостности Армении и выступил против применения силы для разрешения конфликтов в регионе. По его словам, все вопросы, возникающие в данном регионе, должны находить решение усилиями входящих в него государств, без передачи этой функции внешним силам, поскольку подобная практика может привести к обострению ситуации. Президент Ирана также подчеркнул, что установление мира на Кавказе рассматривается Тегераном в качестве одного из ключевых стратегических приоритетов, пишет «Царьград».
