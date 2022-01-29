Двум категориям россиян изменят систему выплаты надбавок к пенсии

Надбавка к пенсии шахтерам и летчикам будет назначаться на основе данных ЕГИССО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Государственная дума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект об автоматическом начислении надбавок к пенсиям шахтеров и летчиков гражданской авиации. В случае принятия законопроекта, шахтерам и летчикам не придется лично ходить в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) и предоставлять все необходимые справки, сообщает «Парламентская газета».

«Документ предусматривает дополнение информационной системы Пенсионного фонда данными о стаже и заработке летчиков и работников угольной промышленности, которым устанавливается дополнительное материальное обеспечение за счет взносов в ПФР. Надбавка будет назначаться на основе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)», — пишет издание.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее предложили все пенсии начислять автоматически. Пенсионерам надо будет подать заявление онлайн на портале «Госуслуги». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что с 2022 года россияне начали получать 11 социальных выплат в автоматическом порядке.