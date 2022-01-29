Двум категориям россиян изменят систему выплаты надбавок к пенсии

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Надбавка к пенсии шахтерам и летчикам будет назначаться на основе данных ЕГИССО Фото:

Государственная дума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект об автоматическом начислении надбавок к пенсиям шахтеров и летчиков гражданской авиации. В случае принятия законопроекта, шахтерам и летчикам не придется лично ходить в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) и предоставлять все необходимые справки, сообщает «Парламентская газета».

«Документ предусматривает дополнение информационной системы Пенсионного фонда данными о стаже и заработке летчиков и работников угольной промышленности, которым устанавливается дополнительное материальное обеспечение за счет взносов в ПФР. Надбавка будет назначаться на основе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)», — пишет издание.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее предложили все пенсии начислять автоматически. Пенсионерам надо будет подать заявление онлайн на портале «Госуслуги». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что с 2022 года россияне начали получать 11 социальных выплат в автоматическом порядке.

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Государственная дума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект об автоматическом начислении надбавок к пенсиям шахтеров и летчиков гражданской авиации. В случае принятия законопроекта, шахтерам и летчикам не придется лично ходить в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) и предоставлять все необходимые справки, сообщает «Парламентская газета». «Документ предусматривает дополнение информационной системы Пенсионного фонда данными о стаже и заработке летчиков и работников угольной промышленности, которым устанавливается дополнительное материальное обеспечение за счет взносов в ПФР. Надбавка будет назначаться на основе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)», — пишет издание. В Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее предложили все пенсии начислять автоматически. Пенсионерам надо будет подать заявление онлайн на портале «Госуслуги». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что с 2022 года россияне начали получать 11 социальных выплат в автоматическом порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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