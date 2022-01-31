МВД Украины: возле офиса Зеленского хотели устроить беспорядки

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События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, самооборона, площадь независимости
В Киеве планировались массовые беспорядки с насилием Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Киеве задержали группу людей, планировавших массовые беспорядки 31 января у офиса Зеленского. Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. На беспорядки планировалось собрать порядка 5 тысяч человек. Предполагалось, что 1,5 тысячи из них будут «титушками», которые устроят драки с правоохранительными органами.

«Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь», — сообщил Монастырский в ходе брифинга. Информацию передает «Громадское телевидение».

По словам министра, организаторы беспорядков планировали поджигать автомобильные шины, использовать огнетушители, дымовые шашки и файеры. Для акции заготовили искусственную кровь, которую должны были выдать за натуральную, пролившуюся из-за драк с правоохранителями. Как утверждает Монастырский, цель акции — «расшатать и дестабилизировать ситуацию в Украине».

Заказчиков планирования акции политики не назвали. Но, как утверждает СМИ, Клименко намекнул на Россию: «Мы еще на пути установления как заказчиков, так и конечных бенефициаров протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране».

Сейчас в адрес фигурантов готовят ходатайство о безальтернативном заключении под стражу. Также, по словам Монастырского, правоохранители изучают связи задержанных с Россией и ДНР.

Ранее на Украине начались протесты против войны с Россией. Митингующие пришли к зданию Верховной Рады и выступили против возможного начала военных действий. 25 января взять штурмом здание Верховной Рады пытались несколько сотен украинских предпринимателей.

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В Киеве задержали группу людей, планировавших массовые беспорядки 31 января у офиса Зеленского. Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. На беспорядки планировалось собрать порядка 5 тысяч человек. Предполагалось, что 1,5 тысячи из них будут «титушками», которые устроят драки с правоохранительными органами. «Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь», — сообщил Монастырский в ходе брифинга. Информацию передает «Громадское телевидение». По словам министра, организаторы беспорядков планировали поджигать автомобильные шины, использовать огнетушители, дымовые шашки и файеры. Для акции заготовили искусственную кровь, которую должны были выдать за натуральную, пролившуюся из-за драк с правоохранителями. Как утверждает Монастырский, цель акции — «расшатать и дестабилизировать ситуацию в Украине». Заказчиков планирования акции политики не назвали. Но, как утверждает СМИ, Клименко намекнул на Россию: «Мы еще на пути установления как заказчиков, так и конечных бенефициаров протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране». Сейчас в адрес фигурантов готовят ходатайство о безальтернативном заключении под стражу. Также, по словам Монастырского, правоохранители изучают связи задержанных с Россией и ДНР. Ранее на Украине начались протесты против войны с Россией. Митингующие пришли к зданию Верховной Рады и выступили против возможного начала военных действий. 25 января взять штурмом здание Верховной Рады пытались несколько сотен украинских предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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