В Кремле объяснили, почему Путин не носит маску от коронавируса

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин надежно защищен от ковида Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для здоровья российского лидера Владимира Путина в части незаражения коронавирусной инфекцией принимаются все доступные меры, поэтому иногда он не надевает маску. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую поездку Путина в Китай.

«Дело в том, что вокруг президента принимаются меры предосторожности. Те лица, которые вступают с ним в контакт, неоднократно тестируются. Некоторым из них приходится пересиживать в карантине, поэтому президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Но это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — отметил он на конференц-колле.

Визит Путина в Китай важен для всего мира, ранее сообщил российский посол в Пекине Андрей Денисов. На предстоящей встрече российский лидер и генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин во время Олимпиады в Пекине обсудят международную стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО.