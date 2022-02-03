В Кремле объяснили, почему Путин не носит маску от коронавируса

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин надежно защищен от ковида Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для здоровья российского лидера Владимира Путина в части незаражения коронавирусной инфекцией принимаются все доступные меры, поэтому иногда он не надевает маску. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую поездку Путина в Китай.

«Дело в том, что вокруг президента принимаются меры предосторожности. Те лица, которые вступают с ним в контакт, неоднократно тестируются. Некоторым из них приходится пересиживать в карантине, поэтому президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Но это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — отметил он на конференц-колле.

Визит Путина в Китай важен для всего мира, ранее сообщил российский посол в Пекине Андрей Денисов. На предстоящей встрече российский лидер и генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин во время Олимпиады в Пекине обсудят международную стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО.

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Для здоровья российского лидера Владимира Путина в части незаражения коронавирусной инфекцией принимаются все доступные меры, поэтому иногда он не надевает маску. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую поездку Путина в Китай. «Дело в том, что вокруг президента принимаются меры предосторожности. Те лица, которые вступают с ним в контакт, неоднократно тестируются. Некоторым из них приходится пересиживать в карантине, поэтому президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Но это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — отметил он на конференц-колле. Визит Путина в Китай важен для всего мира, ранее сообщил российский посол в Пекине Андрей Денисов. На предстоящей встрече российский лидер и генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин во время Олимпиады в Пекине обсудят международную стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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