Журналист NYT переврал слова Путина об СССР

20 февраля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Питер Бейкер считает, что с помощью «вторжения» на Украину Владимир Путин хочет обратить вспять развал СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корреспондент The New York Times Питер Бейкер неправильно перевел слова президента РФ Владимира Путина о распаде СССР. На это обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд. По его словам, цитату Путина постоянно истолковывают неправильно — намеренно или по незнанию. «Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, „величайшей геополитической катастрофой XX века“. Вторжение на Украину — если оно произойдет — направлено на то, чтобы обратить это вспять и запечатлеть его наследие в истории», — написал Питер Бейкер на своей странице в Twitter. Макдональд обратил внимание, что Путин на самом деле назвал распад СССР «крупнейшей катастрофой», а не «величайшей». Так он выразился из-за того, что миллионы русских оказались за границей новой РФ, подчеркнул ирландский корреспондент. Макдональд заметил, что эту цитату Путина часто неправильно истолковывают. «То ли намеренно, то ли по незнанию», — написал журналист. Фраза, о которой говорят Бейкер и Макдональд, прозвучала в 2005 году во время послания Путина Федеральному собранию. Тогда президент РФ оценил распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин пояснил, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей оказались за границей в одну ночь. Их беседа была показана на американском телевидении в виде четырехсерийного документально фильма. Indeed, as @MoonofA has pointed out: Putin actually said "above all, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was a major geopolitical disaster of the century."



"A major," not "the greatest." — Bryan MacDonald (@27khv) February 19, 2022 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корреспондент The New York Times Питер Бейкер неправильно перевел слова президента РФ Владимира Путина о распаде СССР. На это обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд. По его словам, цитату Путина постоянно истолковывают неправильно — намеренно или по незнанию. «Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, „величайшей геополитической катастрофой XX века“. Вторжение на Украину — если оно произойдет — направлено на то, чтобы обратить это вспять и запечатлеть его наследие в истории», — написал Питер Бейкер на своей странице в Twitter. Макдональд обратил внимание, что Путин на самом деле назвал распад СССР «крупнейшей катастрофой», а не «величайшей». Так он выразился из-за того, что миллионы русских оказались за границей новой РФ, подчеркнул ирландский корреспондент. Макдональд заметил, что эту цитату Путина часто неправильно истолковывают. «То ли намеренно, то ли по незнанию», — написал журналист. Фраза, о которой говорят Бейкер и Макдональд, прозвучала в 2005 году во время послания Путина Федеральному собранию. Тогда президент РФ оценил распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин пояснил, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей оказались за границей в одну ночь. Их беседа была показана на американском телевидении в виде четырехсерийного документально фильма. Indeed, as @MoonofA has pointed out: Putin actually said "above all, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was a major geopolitical disaster of the century." "A major," not "the greatest."