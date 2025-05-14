«Оранжевый уровень» опасности объявлен в Москве из-за заморозков

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Оранжевый уровень опасности будет действовать с полуночи до 7 утра
Оранжевый уровень опасности будет действовать с полуночи до 7 утра Фото:

В ночь на 15 мая в Москве и области ожидаются заморозки, в связи с чем объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в отдельных районах может опуститься до -1°С. Оранжевый уровень опасности будет действовать с полуночи до 7 утра 15 мая. В это время наиболее вероятно понижение температуры ниже нуля, что может привести к заморозкам на почве и в воздухе.

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В ночь на 15 мая в Москве и области ожидаются заморозки, в связи с чем объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в отдельных районах может опуститься до -1°С. Оранжевый уровень опасности будет действовать с полуночи до 7 утра 15 мая. В это время наиболее вероятно понижение температуры ниже нуля, что может привести к заморозкам на почве и в воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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