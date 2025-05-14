«Оранжевый уровень» опасности объявлен в Москве из-за заморозков

Оранжевый уровень опасности будет действовать с полуночи до 7 утра
В ночь на 15 мая в Москве и области ожидаются заморозки, в связи с чем объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в отдельных районах может опуститься до -1°С. Оранжевый уровень опасности будет действовать с полуночи до 7 утра 15 мая. В это время наиболее вероятно понижение температуры ниже нуля, что может привести к заморозкам на почве и в воздухе.
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