ТАСС: на незаконной акции в Москве задержали 600 человек

На несанкционированной акции в центре Москвы против военной операции РФ на Украине были задержаны 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает ТАСС.
«В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сообщили в ГУ МВД России. На данный момент акция пресечена сотрудниками правоохранительных органов, передают в агентстве.
На Пушкинской площади вечером, 24 февраля, собрались протестующие, позже они устроили незаконное шествие по Страстному бульвару. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак, на месте действуют криминалисты.
На несанкционированной акции в центре Москвы против военной операции РФ на Украине были задержаны 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает ТАСС. «В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сообщили в ГУ МВД России. На данный момент акция пресечена сотрудниками правоохранительных органов, передают в агентстве. На Пушкинской площади вечером, 24 февраля, собрались протестующие, позже они устроили незаконное шествие по Страстному бульвару. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак, на месте действуют криминалисты.