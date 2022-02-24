24 февраля 2022

ТАСС: на незаконной акции в Москве задержали 600 человек

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, полиция, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Одна из протестующих кинула в сторону оперполка коктейль Молотова Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

На несанкционированной акции в центре Москвы против военной операции РФ на Украине были задержаны 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает ТАСС.

«В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сообщили в ГУ МВД России. На данный момент акция пресечена сотрудниками правоохранительных органов, передают в агентстве.

На Пушкинской площади вечером, 24 февраля, собрались протестующие, позже они устроили незаконное шествие по Страстному бульвару. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак, на месте действуют криминалисты.

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На несанкционированной акции в центре Москвы против военной операции РФ на Украине были задержаны 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает ТАСС. «В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сообщили в ГУ МВД России. На данный момент акция пресечена сотрудниками правоохранительных органов, передают в агентстве. На Пушкинской площади вечером, 24 февраля, собрались протестующие, позже они устроили незаконное шествие по Страстному бульвару. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак, на месте действуют криминалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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