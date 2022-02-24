ТАСС: на незаконной акции в Москве задержали 600 человек

25 февраля 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Одна из протестующих кинула в сторону оперполка коктейль Молотова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине На несанкционированной акции в центре Москвы против военной операции РФ на Украине были задержаны 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает ТАСС . «В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сообщили в ГУ МВД России. На данный момент акция пресечена сотрудниками правоохранительных органов, передают в агентстве. На Пушкинской площади вечером, 24 февраля, собрались протестующие, позже они устроили незаконное шествие по Страстному бульвару. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак, на месте действуют криминалисты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На несанкционированной акции в центре Москвы против военной операции РФ на Украине были задержаны 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает ТАСС. «В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сообщили в ГУ МВД России. На данный момент акция пресечена сотрудниками правоохранительных органов, передают в агентстве. На Пушкинской площади вечером, 24 февраля, собрались протестующие, позже они устроили незаконное шествие по Страстному бульвару. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак, на месте действуют криминалисты.