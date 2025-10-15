Изнасиловавший жительницу Курской области солдат ВСУ осужден пожизненно

Украинский военнослужащий Владимир Парафило приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение серии тяжких преступлений в Курской области. Суд признал его виновным в террористическом акте, изнасиловании и убийстве мирных жителей.
«Признан виновным в совершении террористического акта в Курской области, изнасиловании группой лиц по предварительному сговору и совершении насильственных действий сексуального характера», — передает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Также сообщается, что 20 декабря 2024 года Парафило с тремя сослуживцами незаконно пересек границу России в Суджанском районе Курской области.
В одном из домовладений преступники обнаружили 55-летнюю женщину, которую подвергли пыткам электрошокером, изнасиловали и убили. Парафило также застрелил местного жителя, пытавшегося помочь пострадавшей. Для сокрытия следов преступления тела были сброшены в подвал и взорваны.
25 декабря 2024 года Парафило был задержан военнослужащими Российской Армии и сдался в плен. Следствие собрало доказательства, включая показания главы Пореченского сельсовета о преступлениях против мирного населения.
