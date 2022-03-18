18 марта 2022

В ЛНР ввели комендантский час, националисты обстреляли Мелитополь. Главное о спецоперации 18 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патроны. Челябинск, пуля, боеприпасы, патроны, оружие, охота, гильза, охотничьи патроны, магазин с патронами, 308 калибр
На Украине продолжается спецоперация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о введении на территории региона комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 05:00. А экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров уверен, что взятие российскими войсками Мариуполя приведет к падению Украины. По его словам, Мариуполь — это ее символ. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 марта.

  • На освобожденных территориях ДНР более 50 тысяч человек находятся без воды, тепла и газа. При отступлении украинские солдаты частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты, пишет штаб ТерО ДНР;
  • Чеченский спецназ перевоспитал украинских националистов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Националисты ранее избивали своих же граждан за слова «Ахмат — Сила»;

  • В ночь на 18 марта националисты обстреляли Мелитополь ракетами «Точка У». Однако противовоздушная оборона России смогла отразить атаку;

  • В Минобороны РФ заявили, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2. В планах — подорвать здание во время пролета любого российского самолета;

  • Итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси отреагировали на создание фейка в итальянской газете La Stampс помощью фотографии корреспондента URA.RU, сделанной в Донецке. Такие истории подталкивают к третьей мировой войне, заявили они;

  • При освобождении населенного пункта Марьинка были ликвидированы три гражданина США. Народная милиция ДНР обнаружила документы погибших;

  • За сутки из Мариуполя эвакуировано почти 43 тысячи человек. Населению передано 134 тонны медикаментов;

  • Российская армия создала бесполетную зону над ДНР и ЛНР. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин;

  • ВС РФ вместе с военными ДНР сражаются против украинских националистов в центре Мариуполя. Кольцо окружения сжимается, сообщает Минобороны РФ;

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Украину главным проектом биолабораторий США. А посольство РФ в США потребовало раскрыть данные об этих биолабораториях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о введении на территории региона комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 05:00. А экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров уверен, что взятие российскими войсками Мариуполя приведет к падению Украины. По его словам, Мариуполь — это ее символ. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 марта. В ночь на 18 марта националисты обстреляли Мелитополь ракетами «Точка У». Однако противовоздушная оборона России смогла отразить атаку; В Минобороны РФ заявили, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2. В планах — подорвать здание во время пролета любого российского самолета; Итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси отреагировали на создание фейка в итальянской газете La Stampс помощью фотографии корреспондента URA.RU, сделанной в Донецке. Такие истории подталкивают к третьей мировой войне, заявили они; При освобождении населенного пункта Марьинка были ликвидированы три гражданина США. Народная милиция ДНР обнаружила документы погибших; За сутки из Мариуполя эвакуировано почти 43 тысячи человек. Населению передано 134 тонны медикаментов; Российская армия создала бесполетную зону над ДНР и ЛНР. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин; ВС РФ вместе с военными ДНР сражаются против украинских националистов в центре Мариуполя. Кольцо окружения сжимается, сообщает Минобороны РФ; Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Украину главным проектом биолабораторий США. А посольство РФ в США потребовало раскрыть данные об этих биолабораториях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...