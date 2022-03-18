В ЛНР ввели комендантский час, националисты обстреляли Мелитополь. Главное о спецоперации 18 марта

18 марта 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о введении на территории региона комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 05:00. А экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров уверен, что взятие российскими войсками Мариуполя приведет к падению Украины. По его словам, Мариуполь — это ее символ. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 марта. В ночь на 18 марта националисты обстреляли Мелитополь ракетами «Точка У». Однако противовоздушная оборона России смогла отразить атаку; В Минобороны РФ заявили, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2. В планах — подорвать здание во время пролета любого российского самолета; Итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси отреагировали на создание фейка в итальянской газете La Stampс помощью фотографии корреспондента URA.RU, сделанной в Донецке. Такие истории подталкивают к третьей мировой войне, заявили они; При освобождении населенного пункта Марьинка были ликвидированы три гражданина США. Народная милиция ДНР обнаружила документы погибших; За сутки из Мариуполя эвакуировано почти 43 тысячи человек. Населению передано 134 тонны медикаментов; Российская армия создала бесполетную зону над ДНР и ЛНР. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин; ВС РФ вместе с военными ДНР сражаются против украинских националистов в центре Мариуполя. Кольцо окружения сжимается, сообщает Минобороны РФ; Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Украину главным проектом биолабораторий США. А посольство РФ в США потребовало раскрыть данные об этих биолабораториях.