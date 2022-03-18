Экс-подполковник СБУ: взятие Мариуполя приведет к падению Украины

18 марта 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мариуполь является важным узловым центром, считает Василий Прозоров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Мариуполя от националистов приведет к подъему боевого духа армии Донбасса и к падению Украины. Такое мнение высказал экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров. «Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. На Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины», — сказал Прозоров в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что она необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что националисты «цепляются» за Мариуполь, так как в городе содержатся доказательства их преступлений против граждан. На данный момент российская армия почти полностью контролирует Мариуполь, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Освобождение Мариуполя от националистов приведет к подъему боевого духа армии Донбасса и к падению Украины. Такое мнение высказал экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров. «Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. На Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины», — сказал Прозоров в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что она необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что националисты «цепляются» за Мариуполь, так как в городе содержатся доказательства их преступлений против граждан. На данный момент российская армия почти полностью контролирует Мариуполь, пишет RT.