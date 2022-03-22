Японцы отвернулись от Зеленского из-за слов о Перл-Харборе

22 марта 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Японские читатели раскритиковали Владимира Зеленского за его речь в Конгрессе США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Японцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о «террористической атаке» Японии на Перл-Харбор в 1941 году. Читатели издания Newsweek обвинили Зеленского в разжигании военного конфликта. «Сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским террористической атаки на Вашингтон 11 сентября 2001 года и военной атаки японской армии на Перл-Харбор в 1941 году, сделанное им в ходе онлайн-выступления перед Конгрессом США 16 марта, вызвало ожесточенную критику в Японии, особенно среди старшего поколения и консервативно настроенных японцев. Это как раз та демографическая прослойка, которая до этого сочувственно относилась к Украине», — пишет Newsweek. «Зеленского нельзя было поддерживать и до этих его заявлений. Понятно, что он мог бы избежать текущей ситуации, но не сделал этого», — пишет читатель «tot». «У меня сложилось впечатление, что Зеленский всегда агитировал за военный конфликт. Поэтому у меня большие сомнения в отношении его речи в Конгрессе», — делится читатель «qnb». «Я не поддерживал Украину с самого начала. Она создала конфликт на постсоветском пространстве, который обернулся гражданской войной», — считает пользователь «mot». «Теперь ясно, что именно Зеленский был тем ключевым лицом, которое долгое время продолжало провоцировать Россию и втягивать ее в вооруженный конфликт», — заявил читатель «aoi». Атакой на Перл-Харбор называют события 1941 года, когда Япония провела воздушную и морскую атаку на военную базу США на Гавайских островах. Нападение стало кульминацией многолетнего ухудшения отношений между США и Японской империей. В результате атаки погибло 2403 солдата армии США. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент подчеркнул, что России не оставили возможность поступить по другому. Угроза расширения НАТО и создание биологического и ядерного оружия вынудили Россию начать специальную операцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Японцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о «террористической атаке» Японии на Перл-Харбор в 1941 году. Читатели издания Newsweek обвинили Зеленского в разжигании военного конфликта. «Сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским террористической атаки на Вашингтон 11 сентября 2001 года и военной атаки японской армии на Перл-Харбор в 1941 году, сделанное им в ходе онлайн-выступления перед Конгрессом США 16 марта, вызвало ожесточенную критику в Японии, особенно среди старшего поколения и консервативно настроенных японцев. Это как раз та демографическая прослойка, которая до этого сочувственно относилась к Украине», — пишет Newsweek. «Зеленского нельзя было поддерживать и до этих его заявлений. Понятно, что он мог бы избежать текущей ситуации, но не сделал этого», — пишет читатель «tot». «У меня сложилось впечатление, что Зеленский всегда агитировал за военный конфликт. Поэтому у меня большие сомнения в отношении его речи в Конгрессе», — делится читатель «qnb». «Я не поддерживал Украину с самого начала. Она создала конфликт на постсоветском пространстве, который обернулся гражданской войной», — считает пользователь «mot». «Теперь ясно, что именно Зеленский был тем ключевым лицом, которое долгое время продолжало провоцировать Россию и втягивать ее в вооруженный конфликт», — заявил читатель «aoi». Атакой на Перл-Харбор называют события 1941 года, когда Япония провела воздушную и морскую атаку на военную базу США на Гавайских островах. Нападение стало кульминацией многолетнего ухудшения отношений между США и Японской империей. В результате атаки погибло 2403 солдата армии США. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент подчеркнул, что России не оставили возможность поступить по другому. Угроза расширения НАТО и создание биологического и ядерного оружия вынудили Россию начать специальную операцию.