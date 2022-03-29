Матвиенко выступила против национализации ушедших из РФ компаний

29 марта 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против национализации ушедших из РФ иностранных компаний. Об этом она заявила на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан). По словам Матвиенко, с учетом потенциала стран СНГ для России открываются новые возможности импортозамещения. «Угроз для дальнейшего развития [сотрудничества с производителями из СНГ] в нынешних условиях нет», — отметила Матвиенко. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением. Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. На данный момент список насчитывает 59 иностранных компаний, сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Российские предприниматели массово пытаются зарегистрировать на себя иностранные бренды, ушедшие с отечественного рынка. За последние недели в Роспатент было подано более 50 соответствующих заявок.