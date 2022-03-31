Минобороны РФ: ВСУ цинично сорвали эвакуацию жителей Мариуполя

01 апреля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ вновь организует гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе глав Франции и Германии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти и Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали гуманитарную операцию по эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «Вместе с тем вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция была подло и цинично сорвана киевскими властями, которые фактически оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора», — говорится в заявлении министерства. Гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье был открыт 31 марта в 10:00. По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца 1 апреля с 10:00 Вооруженные силы РФ вновь откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, говорится в заявлении. Минобороны призвало представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста принять участие в этой гуманитарной операции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киевские власти и Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали гуманитарную операцию по эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «Вместе с тем вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция была подло и цинично сорвана киевскими властями, которые фактически оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора», — говорится в заявлении министерства. Гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье был открыт 31 марта в 10:00. По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца 1 апреля с 10:00 Вооруженные силы РФ вновь откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, говорится в заявлении. Минобороны призвало представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста принять участие в этой гуманитарной операции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.