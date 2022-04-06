Минфин РФ впервые погасил обязательства по госдолгу в рублях

06 апреля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Минфин выплатил 649,2 млн долларов в рублях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов РФ впервые погасило обязательства по еврооблигациям в рублях. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям РФ в общей сумме 649,2 миллиона долларов. В связи с этим 4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“ для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу ЦБ на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями долговых инструментов. Упомянутые выше обязательства по облигациям „Россия-2022“ и „Россия-2042“ исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении Минфина. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели масштабные санкции против российской банковской системы. В Минфине в ответ ввели временный порядок выплат по госдолгу. В министерстве также объявили, что досрочно выкупят за рубли выпуск еврооблигаций. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов РФ впервые погасило обязательства по еврооблигациям в рублях. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям РФ в общей сумме 649,2 миллиона долларов. В связи с этим 4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“ для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу ЦБ на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями долговых инструментов. Упомянутые выше обязательства по облигациям „Россия-2022“ и „Россия-2042“ исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении Минфина. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели масштабные санкции против российской банковской системы. В Минфине в ответ ввели временный порядок выплат по госдолгу. В министерстве также объявили, что досрочно выкупят за рубли выпуск еврооблигаций.