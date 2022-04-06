06 апреля 2022

Военный аналитик из США предсказал России победу в спецоперации. «Выигрывает по всем показателям»

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Россия выигрывает спецоперацию по всем показателям, считает эксперт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной истории и выигрывает спецоперацию по всем показателям. Такую оценку дал американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в ходе вебинара, посвященного событиям на Украине.

«Какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла <…> Я считаю, они находятся в процессе завершения одной из самых ошеломляющих военных побед в современной истории», — заявил Риттер, ссылаясь на свой большой опыт в военной сфере. По его словам, Россия выигрывает спецоперацию «решительно». «Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис», — добавил он.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Россия находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной истории и выигрывает спецоперацию по всем показателям. Такую оценку дал американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в ходе вебинара, посвященного событиям на Украине. «Какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла <…> Я считаю, они находятся в процессе завершения одной из самых ошеломляющих военных побед в современной истории», — заявил Риттер, ссылаясь на свой большой опыт в военной сфере. По его словам, Россия выигрывает спецоперацию «решительно». «Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис», — добавил он. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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