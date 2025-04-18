В Иране ждут с визитом Владимира Путина

Владимира Путина пригласили в Тегеран
В Иране ждут с официальным визитом президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
По его словам, официальный Тегеран ждет главу России уже в нынешнем году. «Президент Ирана пригласил Владимира Путина ... в Иран. Надеемся, в 2025 году», — сказал Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.
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