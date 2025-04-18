В Иране ждут с визитом Владимира Путина

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Владимира Путина пригласили в Тегеран
Владимира Путина пригласили в Тегеран Фото:

В Иране ждут с официальным визитом президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, официальный Тегеран ждет главу России уже в нынешнем году. «Президент Ирана пригласил Владимира Путина ... в Иран. Надеемся,  в 2025 году», — сказал Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.

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В Иране ждут с официальным визитом президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, официальный Тегеран ждет главу России уже в нынешнем году. «Президент Ирана пригласил Владимира Путина ... в Иран. Надеемся,  в 2025 году», — сказал Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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