Зеленский предложил Китаю стать гарантом безопасности

09 апреля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет, чтобы Китай и Индия стали гарантами безопасности для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил Китаю стать гарантом безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью индийскому телеканалу Republic TV. «Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», — приводит слова Зеленского ТАСС. Украинский лидер также отметил, что будет рад, если Индия пожелает стать гарантом безопасности для Киева. В ходе беседы Зеленский не раз подчеркнул, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним любые вопросы. Глава РФ объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинския делегации уже провели ряд переговоров. Однако все они оказались безуспешными, передает телеканал 360. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Странами-гарантами Зеленский назвал США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию Францию и Израиль. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Китаю стать гарантом безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью индийскому телеканалу Republic TV. «Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», — приводит слова Зеленского ТАСС. Украинский лидер также отметил, что будет рад, если Индия пожелает стать гарантом безопасности для Киева. В ходе беседы Зеленский не раз подчеркнул, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним любые вопросы. Глава РФ объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинския делегации уже провели ряд переговоров. Однако все они оказались безуспешными, передает телеканал 360. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Странами-гарантами Зеленский назвал США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию Францию и Израиль.