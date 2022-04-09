Зеленский предложил Китаю стать гарантом безопасности

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет, чтобы Китай и Индия стали гарантами безопасности для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Китаю стать гарантом безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью индийскому телеканалу Republic TV.

«Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Украинский лидер также отметил, что будет рад, если Индия пожелает стать гарантом безопасности для Киева. В ходе беседы Зеленский не раз подчеркнул, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним любые вопросы.

Глава РФ объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинския делегации уже провели ряд переговоров. Однако все они оказались безуспешными, передает телеканал 360. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Странами-гарантами Зеленский назвал США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию Францию и Израиль.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Китаю стать гарантом безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью индийскому телеканалу Republic TV. «Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», — приводит слова Зеленского ТАСС. Украинский лидер также отметил, что будет рад, если Индия пожелает стать гарантом безопасности для Киева. В ходе беседы Зеленский не раз подчеркнул, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним любые вопросы. Глава РФ объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинския делегации уже провели ряд переговоров. Однако все они оказались безуспешными, передает телеканал 360. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Странами-гарантами Зеленский назвал США, Великобританию, Турцию, Польшу, Германию Францию и Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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