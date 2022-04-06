06 апреля 2022

Зеленский назвал страны-гаранты безопасности для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран — гарантов безопасности Украины Фото:

Советники лидеров семи стран будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители стран-гарантов. Будущих. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности», — сказал Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

Он сказал, что у этих стран разные взгляды: некоторые готовы на все, лишь бы поддержать Украину, а некоторые «готовы не на полную». Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, и нужна встреча, чтобы детально обсудить документ.

Ранее президент Украины сообщил, что страна готова вступить в НАТО в любой момент, но сейчас в приоритете собственные гарантии безопасности. Кроме того, по словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии, Киев ранее обсуждал вопросы безопасности с Китаем.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советники лидеров семи стран будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители стран-гарантов. Будущих. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности», — сказал Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk. Он сказал, что у этих стран разные взгляды: некоторые готовы на все, лишь бы поддержать Украину, а некоторые «готовы не на полную». Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, и нужна встреча, чтобы детально обсудить документ. Ранее президент Украины сообщил, что страна готова вступить в НАТО в любой момент, но сейчас в приоритете собственные гарантии безопасности. Кроме того, по словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии, Киев ранее обсуждал вопросы безопасности с Китаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...