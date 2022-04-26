Челябинский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

Сообщение о минировании аэровокзала не подтвердилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский аэропорт имени Курчатова возобновил работу в штатном режиме. К настоящему моменту проверка завершена, угроза не подтвердилась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сообщение пришло на электронную почту аэропорта. В настоящее время проверка завершена, угроза не подтвердилась, аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту.

После сообщения о минировании проведена эвакуации пассажиров и персонала. В результате инцидента задержки рейсов не наблюдается.