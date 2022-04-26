26 апреля 2022

Челябинский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, зал ожидания, путешествие, пассажир, аэропорт игорь курчатов
Сообщение о минировании аэровокзала не подтвердилось Фото:

Челябинский аэропорт имени Курчатова возобновил работу в штатном режиме. К настоящему моменту проверка завершена, угроза не подтвердилась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сообщение пришло на электронную почту аэропорта. В настоящее время проверка завершена, угроза не подтвердилась, аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту.

После сообщения о минировании проведена эвакуации пассажиров и персонала. В результате инцидента задержки рейсов не наблюдается.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Челябинский аэропорт имени Курчатова возобновил работу в штатном режиме. К настоящему моменту проверка завершена, угроза не подтвердилась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Сообщение пришло на электронную почту аэропорта. В настоящее время проверка завершена, угроза не подтвердилась, аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту. После сообщения о минировании проведена эвакуации пассажиров и персонала. В результате инцидента задержки рейсов не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...