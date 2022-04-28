ПАСЕ призвала создать трибунал по Украине, нарушив свои правила

28 апреля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

ПАСЕ проигнорировала сигналы о военных преступлениях украинских властей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала страны-участницы создать международный уголовный трибунал по вопросам Украины. Тем самым организация нарушила свой основной принцип беспристрастности судебного разбирательства, проигнорировав предшествующие сведения о военных преступлениях киевских властей в Донбассе. Заявление ассамблеи опубликовано на сайте уставного ведомства ЕС. «В срочном порядке создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и судебного преследования и оказания необходимой финансовой поддержки», — говорится в сообщении. В организации также отметили, что трибунал должен «обладать полномочиями выдавать международные ордера на арест и не ограничиваться государственным иммунитетом или иммунитетом глав государств, правительств и других государственных должностных лиц». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынуждено и призвана освободить республики Донбасса. Позже Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что ВСУ планировали начать боевые действия на Донбассе в марте этого года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала страны-участницы создать международный уголовный трибунал по вопросам Украины. Тем самым организация нарушила свой основной принцип беспристрастности судебного разбирательства, проигнорировав предшествующие сведения о военных преступлениях киевских властей в Донбассе. Заявление ассамблеи опубликовано на сайте уставного ведомства ЕС. «В срочном порядке создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и судебного преследования и оказания необходимой финансовой поддержки», — говорится в сообщении. В организации также отметили, что трибунал должен «обладать полномочиями выдавать международные ордера на арест и не ограничиваться государственным иммунитетом или иммунитетом глав государств, правительств и других государственных должностных лиц». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынуждено и призвана освободить республики Донбасса. Позже Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что ВСУ планировали начать боевые действия на Донбассе в марте этого года.