Адвокатам Навального* запретили работать по профессии

Трем бывшим адвокатам Алексея Навального (признан террористом и экстремистом) — Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (все включены в РФ в перечень террористов и экстремистов) — запретили заниматься адвокатской деятельностью на три года. Решение оставил в силе Владимирский областной суд.
«Судебная коллегия Владимирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о доказанности вины осужденных, установив запрет заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года каждому», — сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Адвокаты были признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Суд установил, что они под видом юридической помощи обеспечивали связь между Навальным и участниками ФБК (организация признана в РФ экстремистской, запрещена и ликвидирована) за рубежом.
Ранее прокуратура требовала ужесточить приговор бывшим адвокатам Навального, настаивая на увеличении сроков лишения свободы и более длительном запрете на адвокатскую деятельность. Суд первой инстанции уже признал их виновными в участии в экстремистском сообществе и назначил им различные сроки наказания. Защита заявляла о намерении обжаловать эти решения.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
