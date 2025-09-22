Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к «прямой конфронтации» с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила на заседании Совета Безопасности ООН с заявлением о готовности НАТО к «прямой конфронтации» с Россией из-за инцидентов, связанных с нарушением воздушного пространства стран Североатлантического альянса. По словам главы МИД, британские истребители готовы «противостоять» российским самолетам, если те будут пересекать границы НАТО, передает британское издание The Independent.
«Это преднамеренная попытка подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность», — заявила Купер. Она подчеркнула, что недавние воздушные инциденты с российскими военными самолетами рассматриваются как «серьезный вызов» для коллективной безопасности Европы.
Ранее аналогичные заявления о жестком ответе на возможные нарушения воздушного пространства НАТО российскими самолетами делали представители Германии, Польши и Литвы. Поводом стали инциденты, в том числе заявления Эстонии о пролете российских истребителей, которые Минобороны РФ опровергло, настаивая на соблюдении международных правил. Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу при отказе от милитаризации Европы.
