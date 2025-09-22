Футболистка ЦСКА Габриэль Абуди Онгене стала гражданкой России

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство полузащитнице женского футбольного клуба ЦСКА Габриэль Абуди Онгене. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации Габриэль Абуди Онгене, родившуюся 25 февраля 1989 года в Камеруне», — говорится в тексте указа президента. Решение о предоставлении гражданства принято на основании личного ходатайства спортсменки и с учетом ее заслуг перед отечественным спортом.
Габриэль Абуди Онгене выступает за московский ЦСКА с 2017 года. За это время футболистка стала одной из ключевых игроков клуба, внесла значительный вклад в завоевание титулов и неоднократно признавалась лучшей футболисткой сезона. По данным пресс-службы клуба, Онгене также регулярно привлекалась в сборную Камеруна и имеет богатый международный опыт. Гражданство РФ позволит Онгене полноценно выступать за российские команды и, при желании, претендовать на вызов в национальную сборную России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.