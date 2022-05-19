Медведев раскрыл план Запада по санкциям против РФ. «Теперь дают задний ход»

20 мая 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Медведев увидел манипуляцию в санкциях Запада против РФ. «Богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели». Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны дают задний ход в вопросах санкций, когда дело до доходит до проблем, касающихся их населения. В этом уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Сами виноваты. Теперь похоже, что Запад дает задний ход», — написал Медведев в Telegram-канале. Он добавил, что «происходящее еще раз доказывает, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах». Медведев посоветовал слушать странам слушать не «трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл». В заключение политик сказал, что обсуждал эту тему ранее с президентом Намибии Хаге Гейнгобом. По его словам, в Африке считают, что «богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели». Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.

Западные страны дают задний ход в вопросах санкций, когда дело до доходит до проблем, касающихся их населения. В этом уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Сами виноваты. Теперь похоже, что Запад дает задний ход», — написал Медведев в Telegram-канале. Он добавил, что «происходящее еще раз доказывает, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах». Медведев посоветовал слушать странам слушать не «трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл». В заключение политик сказал, что обсуждал эту тему ранее с президентом Намибии Хаге Гейнгобом. По его словам, в Африке считают, что «богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели». Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.