СМИ: эффективность западных санкций против РФ начала снижаться

10 июня 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ не эффективны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией. Есть опасения, что все больше стран начнут совершать «обходные маневры» по отношению к ограничениям, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения, пишет японское издание Nihon Keizai. Пока США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, Китай и Индия увеличивают ее закупки, при этом доходы России от увеличения объема поставок ресурсов другим покупателям только возросли. «В частности, она получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается», — передает СМИ. Кроме того, закупки российского угля в Японии и других странах сократились, его экспорт в Индию наоборот набрал обороты. Китай также работает над расширением поставок, отмечают в статье. Также ожидается, что летом значительно увеличится импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем. Помимо прочего, индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России. Несмотря на приостановку поставок природного газа в некоторые страны ЕС, поставки российского газа в целом увеличиваются, отмечают в сообщении. Также Европа и США просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, но при быстром росте мировых цен на энергоносители покупка российской продукции экономически выгодна. Ранее страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели масштабные экономические санкции против России. Это стало ответом на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией. Есть опасения, что все больше стран начнут совершать «обходные маневры» по отношению к ограничениям, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения, пишет японское издание Nihon Keizai. Пока США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, Китай и Индия увеличивают ее закупки, при этом доходы России от увеличения объема поставок ресурсов другим покупателям только возросли. «В частности, она получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается», — передает СМИ. Кроме того, закупки российского угля в Японии и других странах сократились, его экспорт в Индию наоборот набрал обороты. Китай также работает над расширением поставок, отмечают в статье. Также ожидается, что летом значительно увеличится импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем. Помимо прочего, индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России. Несмотря на приостановку поставок природного газа в некоторые страны ЕС, поставки российского газа в целом увеличиваются, отмечают в сообщении. Также Европа и США просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, но при быстром росте мировых цен на энергоносители покупка российской продукции экономически выгодна. Ранее страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели масштабные экономические санкции против России. Это стало ответом на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоресурсов.