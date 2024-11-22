Володин: США пытаются вывести конфликт на Украине на глобальный уровень

Президент США Джо Байден делает все возможное для эскалации конфликта на Украине, чтобы вывести его на глобальный уровень. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он также добавил, что Россия готова к любому исходу событий, в то время как западные и американские политики могут не осознавать всех последствий.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинский конфликт входит в решающую фазу и неизвестно, чем он закончится. Он также уверен, что речь идет уже о глобальном уровне конфликта, передает RT. Особенно это стало ясно после ударов ВС РФ по территории Днепропетровска 21 ноября новейшим оружием «Орешник». Как утверждает президент РФ Владимир Путин, это был ответ на недавние атаки Украины, которые были нанесены по Курской и Брянской областям с использованием дальнобойных ракет. По словам российского лидера, провести подобные операции было невозможно без участия военных специалистов США и НАТО, а также без спутниковых данных.
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