Кадыров признался, что в «Ахмате» есть «кореец Дима» и командир Хохол

В состав спецназа «Ахмат» входит кореец по имени Дима, родившийся на Сахалине, а также командир с позывным Хохол. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что другой боец «Ахмата», Хохол, будучи украинцем по национальности, сражается за справедливость. Он делает это вместе с русскими, чеченцами и другими народами России, как это было в годы Великой Отечественной войны, заключил Кадыров.
В середине октября власти Южной Кореи сообщили о якобы переброске около десяти тысяч северокорейских военных в Россию. 20 ноября южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что некоторые из этих военнослужащих уже участвовали в военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти данные вбросами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.