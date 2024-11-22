Кадыров признался, что в «Ахмате» есть «кореец Дима» и командир Хохол

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Кадыров заявил, что в спецназе «Ахмат» служат бойцы разных национальностей
Кадыров заявил, что в спецназе «Ахмат» служат бойцы разных национальностей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В состав спецназа «Ахмат» входит кореец по имени Дима, родившийся на Сахалине, а также командир с позывным Хохол. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале

Глава Чечни отметил, что другой боец «Ахмата», Хохол, будучи украинцем по национальности, сражается за справедливость. Он делает это вместе с русскими, чеченцами и другими народами России, как это было в годы Великой Отечественной войны, заключил Кадыров.

В середине октября власти Южной Кореи сообщили о якобы переброске около десяти тысяч северокорейских военных в Россию. 20 ноября южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что некоторые из этих военнослужащих уже участвовали в военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти данные вбросами.

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В состав спецназа «Ахмат» входит кореец по имени Дима, родившийся на Сахалине, а также командир с позывным Хохол. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале.  Глава Чечни отметил, что другой боец «Ахмата», Хохол, будучи украинцем по национальности, сражается за справедливость. Он делает это вместе с русскими, чеченцами и другими народами России, как это было в годы Великой Отечественной войны, заключил Кадыров. В середине октября власти Южной Кореи сообщили о якобы переброске около десяти тысяч северокорейских военных в Россию. 20 ноября южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что некоторые из этих военнослужащих уже участвовали в военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти данные вбросами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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