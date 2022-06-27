Медведев объяснил идею спецоперации чертой своего президентства 28 июня 2022 в 03:20 Размер текста - 17 + Спецоперация РФ на Украине проходит ради свободы, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины проходит, потому что свобода лучше несвободы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев. Статья по теме Зачем Путин начал военную операцию против Украины «По-прежнему. Свобода — лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас и проводится специальная военная операция по защите Донбасса», — заявил Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о фразе, ставшей лозунгом его президентства. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории. Ветеран боевых действий Василий Дандыкин предрек, когда завершится второй этап спецоперации. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины проходит, потому что свобода лучше несвободы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев. «По-прежнему. Свобода — лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас и проводится специальная военная операция по защите Донбасса», — заявил Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о фразе, ставшей лозунгом его президентства. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории. Ветеран боевых действий Василий Дандыкин предрек, когда завершится второй этап спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям