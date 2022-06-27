27 июня 2022

Медведев объяснил идею спецоперации чертой своего президентства

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ХХ съезд партии
Спецоперация РФ на Украине проходит ради свободы, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины проходит, потому что свобода лучше несвободы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев.

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«По-прежнему. Свобода — лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас и проводится специальная военная операция по защите Донбасса», — заявил Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о фразе, ставшей лозунгом его президентства.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории. Ветеран боевых действий Василий Дандыкин предрек, когда завершится второй этап спецоперации.

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Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины проходит, потому что свобода лучше несвободы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев. «По-прежнему. Свобода — лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас и проводится специальная военная операция по защите Донбасса», — заявил Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о фразе, ставшей лозунгом его президентства. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории. Ветеран боевых действий Василий Дандыкин предрек, когда завершится второй этап спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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