Военный аналитик объяснил стратегическую важность Харькова

Харьков нужен, чтобы ослабить силы ВСУ на Донбассе, считает Борис Рожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВС России начали проводить активные действия в Харьковской области, чтобы оттянуть силы ВСУ от Донбасса и тем самым ослабить их. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Сейчас инициатива в Харьковской области перешла в руки российских войск, поэтому мы постепенно отодвигаем обратно на это направление противника. По сути, идут позиционные бои. Наши там поддавливают. Забрали несколько поселков. Мы вынуждаем противника усиливать оборону на Харьковском направлении, следовательно, эти силы не участвуют в операциях на Донбассе. Усиливается напряжение. Мы не дает противнику маневрировать резервами. Это косвенный способ помочь группировке на Донбассе решать те задачи, которые там стоят», — объяснил Борис Рожин.

По словам собеседника агентства, благодаря активным действиям российских вооруженных сил в Харьковской области, снизились обстрелы приграничных территорий РФ. «Чем более усилилось наше присутствие в Харьковской области, тем стало меньше обстрелов из минометов, артиллерии приграничных поселков. Сейчас уже ВСУ не до этого. Обстреливают, но уже менее эффективно», — заявил Рожин.

При этом эксперт Центра военно-политической журналистики подчеркнул, что до полного завершения операции на Донбассе маловероятно взятие под контроль Харькова. «Какое-то большое наступление на Харьков вряд ли вероятно до завершения операции на Донбассе. Харьков город-миллионник, там нужно много сил, чтобы сначала его окружить,а потом забирать. Основные сейчас силы задействованы на операции на Донбассе. Но это не значит, что планов по Харькову нет», — добавил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину заявил о полном освобождении ЛНР от украинских националистов. Народная милиция республики продолжает дальнейшее наступление по очистке регионов от боевиков.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

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